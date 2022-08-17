الحركة الانتقالية للرجال السلطة الكاتب العام بسيدي سليمان وباشا طرفاية بالدار البيضاء.

هبة بريس_ اشعبان لحبيب

قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1819 منهم، يمثلون 43 في المئة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.

وفي هذا الصدد عرف إقليم طرفاية ، على غرار باقي الأقاليم، تنقيلات عدد في صفوف رجال السلطة بالاقليم، حيث شملت الحركة الانتقالية تعيين ” عبد العالي الفريشة” كاتب عام بإقليم سيدي سليمان بعدما امضى عدة سنوات كاتبا عاما على إقليم طرفاية.

فما تم تعيين باشا مدينة طرفاية، لحبيب وحده باشا الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء كما تم تعيين، الرحالي حميد باشا على باشوية بوجنيبة، إقليم خريبكة بعدما شغل منصب رئيس دائرة طرفاية الحكونية.

وقد همت كذلك التعيينات رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة طرفاية، الذي تم تنقيله الى شفشاون في نفس المنصب وترقيته رئيس دائرة، فما تم تعيين رئيس دائرة الدورة الحكونية الذي تم تعيينه بإقليم العرائش في نفس المنصب.

وتأتي هذه الحركة الانتقالية، في إطار الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني، التي أشر عليها السيد وزير الداخلية في وقت سابق، من أجل ضخ دماء جديدة بمختلف المؤسسات التابعة لذات الوزارة.

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