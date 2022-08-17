حسناء مومني لهبة بريس:” لم أقم بأي عملية تجميل هو فقط فلتر”

2022-08-17 / 19:59
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نجلاء مزيان - هبة بريس

نفت الفنانة المغربية حسناء مومني عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية قيامها بعملية تجميل على مستوى الأنف.

و ردا على ما قامت بنشره بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، و التي تفيد قيام الأخيرة بعملية تجميل، قالت مومني :” ما عملت حتى عملية و غادي يكون غير فلتر لا أكثر”.

و عن تعليقها على الضجة التي خلفتها إطلالتها الأخيرة ، و التي قامت بنشرها عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أكدت مومني عدم علمها بالموضوع.

و يشار أنه بسبب استعمالها ل “فلتر” تعرضت مومني لمجموعة من الإنتقاذات من طرف بعض النشطاء الذين رجحوا قيامها بعملية تجميل.

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