تطوان ..ضابط شرطة يشهر سلاحه لتوقيف جانح هدد سلامة المواطنين

2022-08-17 / 19:42
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هبة بريس - متابعة

اضطر ضابط أمن ممتاز يعمل بولاية أمن تطوان، صباح اليوم الأربعاء 17 غشت الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 37 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وحاول الاعتداء على المواطنين وموظف شرطة، أثناء تأدية مهامه بأحد الأسواق بمدينة تطوان.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية، بتعريض المواطنين وضابط الأمن الممتاز حاول التدخل لتوقيفه للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة

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‫9 تعليقات

  1. وحتى وإن استعمل الشرطي سلاحه فنماذج منحرفة مثل هذه تستحق الردع بكل الوسائل لأنها تعرض حياة وأمن المواطنين للخطر.

  3. لم تعد الاعتداءات تقتصر على المواطنين فقط فقد تعدى الأمر ذلك إلى رجال الأمن الشئ الذي يظهر الى أي مستوا وصل الفساد الأخلاقي.

  4. لم يعد هناك مجال للتسامح مع هؤلاء المنحرفين اللذين اصبحوا يشكلون تهديدا لسلامة المواطنين لا على مستوى طريقة ضبطهم والتعامل معهم أو على مستوى الأحكام الصادرة في حقهم.

  5. انتشرت ظاهرة الاعتداءات العلنية في الشوارع العامة بشكل مقلق في الآونة الأخيرة مما أفقد المواطنين احساسهم بالأمن والأمان في الشوارع المغربية حتى في واضحة النهار.

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