تطوان ..ضابط شرطة يشهر سلاحه لتوقيف جانح هدد سلامة المواطنين

هبة بريس - متابعة

اضطر ضابط أمن ممتاز يعمل بولاية أمن تطوان، صباح اليوم الأربعاء 17 غشت الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 37 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وحاول الاعتداء على المواطنين وموظف شرطة، أثناء تأدية مهامه بأحد الأسواق بمدينة تطوان.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية، بتعريض المواطنين وضابط الأمن الممتاز حاول التدخل لتوقيفه للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة

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