العرائش ..اختفاء فتاة بالشاطئ يستنفر عناصر الوقاية المدنية

2022-08-17 / 19:36
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هبة بريس - العرائش

خلف اختفاء فتاة قاصر لا يتعدى عمرها 14 سنة أمس الثلاثاء في شاطئ ميامي التابع للعرائش ، حالة من الاستنفار بين مصالح الوقاية المدنية التي سخرت عناصرها لمباشرة عملية البحث .

الفتاة القاصر اختفت في ظروف غامضة، ويُشتبه في كونها قد غرقت واختفت عن الأنظار، حيث تجري عملية البحث وسط الشاطئ من أجل انتشال جثة الضحية في حالة إذا كانت قد لقيت حتفها غرقا.

عملية البحث لازالت متواصلة حيث لازالت الشكوك تحوم بخصوص ظروف اختفاء الفتاة وما اذا كان الامر يتعلق بحالة غرق ام لسبب اخر .

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‫5 تعليقات

  4. الى ملقاوش الجثة ديالها وهي غرقت ولديها دائما يكون عندهوم امل شي يوم تبان صعيبة

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