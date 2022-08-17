دراسة: ارتفاع درجة حرارة المحيطات مع بدء موسم الأعاصير في الأطلسي

هبة بريس - وكالات

أعلن علماء الأرصاد الجوية أن الأول من يونيو هو البداية التاريخية لموسم الأعاصير في المحيط الأطلسي حيث ان العواصف الاستوائية تتشكل بشكل متكرر

وتوصلت دراسة أجريت حديثا إلى أن العواصف الاستوائية تتشكل بشكل متكرر قبل ذلك التاريخ مع ارتفاع درجة حرارة المحيط، وفقا لما جاء في صحيفة واشنطن بوست

وجدت الدراسة المنشورة في Nature Communications أن هناك تاريخًا مبكرًا للبدء وهو أول هبوط في الولايات المتحدة كل عام

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي نقل تاريخ البدء الرسمي للموسم من 1 يونيو إلى 15 مايو، والذي سيعكس ملاحظات العواصف المبكرة وسيتوافق أيضًا مع بداية موسم الأعاصير في شرق المحيط الهادئ

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