المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا

2022-08-17 / 19:14
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هبة بريس - و م ع

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، رسميا، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي سجرى منافساتها بدولة الموزمبيق في الفترة الممتدة ما بين 21 و 30 أكتوبر المقبل، وذلك بناء على قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بعد رفض منتخب كوت ديفوار إتمام مباراته أمام “أسود الأطلس”.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء ، أن تأهل المنتخب المغربي جاء بعدما اعتبرت لجنة التنظيم وتطوير كرة القدم داخل القاعة وكرة القدم الشاطئية التابعة للكاف المنتخب المغربي فائزا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل خلال المباراة التي جمعته بنظيره الايفواري يوم سادس غشت الجاري ، برسم إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب كوت ديفوار رفض إتمام المباراة التي جمعته بالمنتخب الوطني بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، بعدما أعلن حكم اللقاء الليبي يحيى عبد الغني عن ضربة جزاء لصالح النخبة الوطنية في الدقائق الأخيرة من زمن المقابلة التي كانت تشير نتيجتها للتعادل ثلاثة أهداف لمثلها.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة المذكورة استندت في قراراها على تقارير حكم ومندوب المباراة، وبناء على المادتين 54 و56 من الفصل 30 من القانون المنظم لهذه الاقصائيات.

يشار إلى أن المنتخب الوطني كان قد إنهزم في لقاء الذهاب الذي جرى بأبيدجان بنتيجة 7 أهداف مقابل 6.

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