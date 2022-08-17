“هبة بريس ” تكشف أهم التنقيلات في صفوف رجال السلطة بطنجة

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

أسفرت حركة التنقيلات الجديدة التي أفرجت عنها وزارة الداخلية في حدوث تغييرات على مستوى هيئة رجال السلطة بعدد من المدن من بينها طنجة التي نالت نصيبها من الحركة الانتقالية .

مصادر “هبة بريس ” كشفت عن ابرز التغييرات في صفوف الادارة الترابية بعمالة طنجة – أصيلة ، حيث تم ترقية رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة طنجة أصيلة، محمد الطاوس، إلى رتبة كاتب عام مع احتفاظه بمنصبه السابق، كما شملت حركة التنقيلات، رئيس دائرة طنجة المدينة، أحمد مفيد، الذي تم تعيينه باشا على مدينة المحمدية.

الحركة الانتقالية شملت كذلك رئيس دائرة اكزناية البكاي الهداري الذي تم تعيينه بنفس المنصب في مدينة وجدة، فيما تمت ترقية محمد سنيتر قائد الملحقة الإدارية الخامسة عشر بطنجة إلى رتبة باشا بمدينة زايو بالناظور.

وتروم هذه الحركة الانتقالية التي اعلنت عنها وزارة الداخلية تنفيذا لاوامر جلالة الملك إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.

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