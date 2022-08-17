المغربية شيماء الحيطي تفوز على جزائرية وتظفر بذهبية في الألعاب الإسلامية

هبة بريس

منحت البطلة الشابة شيماء الحيطي ميدالية ذهبية جديدة للمغرب، اليوم الأربعاء، في منافسات الكاراطي ضمن ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا بقونية التركية.

وجاء تتويج الحيطي بالذهبية بعدما فازت في نهائي وزن أقل من 50 كيلوغراما على الجزائرية ويكان سيليا.

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