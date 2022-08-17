الملك محمد السادس

الملك ينوه بمستوى العلاقات المتميزة بين المغرب و إندونيسيا

2022-08-17 / 16:55
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أزكى تهانئه للرئيس جوكو ويدودو، وعن أصدق المتمنيات للشعب الإندونيسي بتحقيق ما ينشده من موفور التقدم والرخاء.

وبهذه المناسبة، نوه جلالة الملك بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل المشترك بغية تطوير علاقات التعاون المثمر لتشمل آفاقا أوسع تتماشى وتطلعات الشعبين الصديقين.

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