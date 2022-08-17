وفد أمريكي يطلع على التجربة المغربية في مكافحة الاتجار بالبشر

2022-08-17 / 16:38
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هبة بريس

استقبلت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يوم الأربعاء بالرباط، نائب مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر بالولايات المتحدة الأمريكية برايان ماركوس.

وذكر بلاغ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أنه بتكليف من وزير العدل، استقبل السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، بصفته الرئيس المشرف عن اللجنة الوطنية، بمقر وزارة العدل، السيد برايان ماركوس، مرفوقا بوفد رفيع المستوى عن ذات المكتب وقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء.

وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء خصص لتقديم التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه عبر اللجنة الوطنية وما تم إنجازه وبذله من مجهودات وطنية في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها، مسجلا أنه تم أيضا مناقشة الخطوط العريضة للملاحظات التي تضمنها التقرير السنوي الأخير الصادر عن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأمريكي، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق المستقبلية بين المؤسستين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأمريكي هو بمثابة وكالة بوزارة الخارجية الأمريكية المكلفة بالتحقيق ووضع برامج لمنع الاتجار بالبشر سواء داخل الولايات المتحدة أو دوليا، كما يقوم المكتب بنشر تقارير سنوية عن الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة ودول أخرى يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذه الظاهرة.

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‫2 تعليقات

  2. الأحوال الاقتصادية المزرية والتي سببها عقود من الفساد والمحسوبية والخيانات و الاستبداد، دفعت بشريحة كبيرة من النساء إلى بيع أجسادهم للداخل و الخارج، ناهيك عن البيدوفيليا و الشواذ. وتقولون أنكم قدوة في محاربة الاتجار بالبشر. الضحك على الدقون

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