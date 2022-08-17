تسجيل 109 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 152 شخصا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 728 ألف و579 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و377 ألف و973 شخصا، مقابل 24 مليون و886 ألف و315 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 34 ألف و685 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و263 ألف و700 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و246 ألف و598 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (25)، والرباط سلا القنيطرة (16)، والشرق (15)، وفاس مكناس (14)، وسوس ماسة (13)، طنجة تطوان الحسيمة (9)، ومراكش آسفي (8)، وبني ملال خنيفرة (4)، ودرعة تافيلالت (4)، والداخلة وادي الذهب (1)، .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 833 حالة، في حين لم يم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 26 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,5 في المائة.

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