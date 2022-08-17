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بسبب الجفاف.. لندن تضع قيودا على استخدام المياه

2022-08-17 / 16:16
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هبة بريس - وكالات

اعتبارا من الرابع والعشرين من غشت الجاري، ستعتمد لندن قيودا على استخدام المياه نتيجة موجة الجفاف الحالية، وفق ما أعلن أكبر مزوّد للمياه في البلد ”تايمز ووتر“.

وبموجب هذا القرار، سيتعذّر على حوالى 15 مليون شخص في العاصمة ومنطقة أكسفورد ريّ حدائقهم وملء أحواض السباحة التابعة لهم، كبيرة كانت أم صغيرة، وتنظيف السيارات والزجاج والباحات الداخلية باستخدام خراطيم المياه، وفق ما أفادت ”تايمز ووتر“.

وهي المرّة الأولى منذ عشر سنوات تشهد لندن الرازحة تحت وطأة جفاف شديد قيودا على استخدام المياه.

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