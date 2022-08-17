هبة بريس

اعتبرت لجنة التنظيم وتطوير كرة القدم داخل القاعة وكرة القدم الشاطئية، التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية فائزا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل خلال المباراة التي جمعته يوم 6 غشت 2022 بمنتخب كوت ديفوار برسم اياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا التي ستجرى بالموزمبيق.

واستندت اللجنة في قراراها على تقارير حكم ومندوب المباراة، وبناء على المادتين 54 و56 من الفصل 30 من القانون المنظم لهذه الاقصائيات.

LIVE (.)

الرئيسية

مباريات

البطولة PRO

المحترفين المغاربة

فيديوهات

طالع نازل

متفرقات

استفتاء

منتخب كرة القدم الشاطئية يتأهل إلى كأس أمم أفريقيا

2022-08-17

اعتبرت لجنة التنظيم وتطوير كرة القدم داخل القاعة وكرة القدم الشاطئية، التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية فائزا بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل خلال المباراة التي جمعته يوم 6 غشت 2022 بمنتخب كوت ديفوار برسم اياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا التي ستجرى بالموزمبيق.

واستندت اللجنة في قراراها على تقارير حكم ومندوب المباراة، وبناء على المادتين 54 و56 من الفصل 30 من القانون المنظم لهذه الاقصائيات.

وكان منتخب كوت ديفوار لكرة القدم الشاطئية رفض اتمام المباراة التي جمعته بالمنتخب الوطني بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، بعدما اعلن حكم اللقاء الليبي يحيى عبد الغني عن ضربة جزاء لصالح النخبة الوطنية في الدقائق الأخيرة من زمن المقابلة التي كانت تشير نتيجتها للتعادل ثلاثة أهداف لمثلها، علما أن مباراة الذهاب التي كانت أٌقيمت بأبيدجان عرفت فوز منتخب كوت ديفوار بنتيجة 7اهداف مقابل 6.

وبعد هذا القرار، تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية رسميا إلى نهائيات كأس إفريقيا بالموزمبيق في الفترة الممتدة ما بين 21 و30 أكتوبر 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0