ارتفاع حصيلة وفيات حادث خريبكة الى 22 قتيلا ونقل 9 مصابين الى مستشفى البيضاء
ارتفعت حصيلة وفيات حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمدخل مدينة خريبكة، صباح يومه الأربعاء، الى 22 قتيلا.
وأكد مصدر مطلع، أن حصيلة الوفيات ارتفعت الى 22 قتيلا، كما تم نقل 9 مصابين الى المستشفى بمدينة الدار البيضاء لتلقي العلاجات اللازمة.
هذا ويشار الى أن الطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة بولنوار إقليم خريبكة، شهدت صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين.
وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية وطاقم طبي عن المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم خريبكة، حيث تم نقل جميع المصابين صوب المستشفى الإقليمي بخريبكة لتلقي الإسعافات اللازمة.
وقد تم فتح بحث بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث.
3 تعليقات
رغم السدود المنتشرة غالبا على طول الطريق المعنية فإن سائقي حافلات النقل لا يبالون ولا يحترمون قانون السير خاصة السرعةوالتجاوز وإذا نبهتهم الى ذلك يجيبون نحن نعرف قانون اصحاب الطرقات.
رحم الله الموتى وأسكنهم فسيك جناته وغذا ستحدد المسؤولية امام الواحد القهار
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم
الطرق كاااااارثية
رحم الله الموتى