ارتفاع حصيلة وفيات حادث خريبكة الى 22 قتيلا ونقل 9 مصابين الى مستشفى البيضاء

هبة بريس

ارتفعت حصيلة وفيات حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمدخل مدينة خريبكة، صباح يومه الأربعاء، الى 22 قتيلا.

وأكد مصدر مطلع، أن حصيلة الوفيات ارتفعت الى 22 قتيلا، كما تم نقل 9 مصابين الى المستشفى بمدينة الدار البيضاء لتلقي العلاجات اللازمة.

هذا ويشار الى أن الطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة بولنوار إقليم خريبكة، شهدت صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية وطاقم طبي عن المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم خريبكة، حيث تم نقل جميع المصابين صوب المستشفى الإقليمي بخريبكة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد تم فتح بحث بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على كافة ظروف وملابسات الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 13 آراء 12 1