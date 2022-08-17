مايا دياب تعلن عن إنهاء صداقتها و أصالة نصري

نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن انتهاء علاقة صداقة جمعتها لسنوات بزميلتها الفنانة السورية أصالة نصري، رافضة الكشف عن تفاصيل الخلاف.

و رفضت الفنانة اللبنانية خلال آخر تصريح إعلامي لها الخوض في تفاصيل الخلاف، مشيرة أن هذه الأمور ليست قابلة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد قالت دياب :”تجمعني صداقات مع آخرين في الوسط الفني.. ومواضيعي الشخصية والخاصة ليست قابلة للنقاش على العلن”.

و أضافت قائلة:” هذا الموضوع مغلق منذ فترة طويلة، و حصل حاجة أخلاقية لا تسمح لي الكشف عنها”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريح مايا دياب خاصة و أن الأخيرة كانت تجمعها علاقة صداقة قوية باصالة نصري خلال السنوات الأخيرة.

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