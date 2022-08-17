ألعاب التضامن الإسلامي: أبطال الكيك بوكسينغ والجيدو يمنحون المغرب 5 ميداليات

2022-08-17 / 14:11
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هبة بريس

فاز الرياضيون المغاربة الذين شاركوا اليوم الثلاثاء في مسابقات الكيك بوكسينغ والجيدو بخمس ميداليات برونزية ،وذلك في إطار دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة ،التي تستمر الى غاية 18 غشت الجاري في مدينة قونية بتركيا.

وهكذا ، أحرز حمزة حميداش الميدالية البرونزية في وزن أقل من 63.5 كيلوغرام عقب خسارته أمام الكازاخستاني بيريك إسكاكوف 3-0 ، فيما خسر عبد العالي زاهيدي (-71 كيلوغرام) مواجهته مع الأذربيجاني رحيم علييف ، الثاني عالمياً ، بنتيجة 3 مقابل 0 .

بدوره اكتفى البطل يحيى صبحي (-54 كلغ) بالميدالية البرونزية بعد خسارته أمام خضمه أتاجان أتمورادوف من تركمانستان.

و في رياضة الكيك بوكسينغ فاز محمد ياسين محسون المصنف الثامن عالميا بالميدالية البرونزية في فئة -67 كلغ بعد هزيمته أمام التركي محمد سليمان جول (27 عالميا ) بنتيجة 3-0.

وفازت حفصة يتيم بالميدالية البرونزية في ختام اليوم الأخير من منافسات الجيدو بخسارتها أمام الأوزبكية يولدوشوفا شرينجون في فئة أقل من 78 كلغ.

وشهد اليوم الأول من منافسات الكيك بوكسينغ مشاركة 8 رياضيين مغاربة من أصل 22 مشاركا في هذا الصنف الرياضي.

في ختام اليوم السابع من ألعاب التضامن الإسلامي ، بلغت حصيلة المغرب ما مجموعه 42 ميدالية منها 9 ذهبيات، ليحتل المركز السادس في جدول الميداليات.

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