بعد 35 عاما من البحث… إنتاج أول لقاح ضد الملاريا في العالم

هبة بريس - وكالات

حصلت شركة الأدوية البريطانية «جي أس كيه» على عقد لإنتاج أول لقاح ضد الملاريا في العالم لحماية ملايين الأطفال من المرض الفتاك، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) .

وسيساهم هذا العقد الذي تقدر قيمته بما يصل إلى 170 مليون دولار أميركي، إلى توفير 18 مليون جرعة من لقاح «آر تي أس. أس» خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما قد ينقذ حياة الآلاف من الصغار سنويا.

ولا يزال الأطفال دون سن الخامسة من بين أكثر الفئات عرضة للإصابة بالملاريا؛ ففي عام 2020 توفي ما يقرب من نصف مليون فتى وفتاة بسبب المرض في أفريقيا وحدها بمعدل وفاة واحدة كل دقيقة.

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