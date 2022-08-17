رسميا.. إسرائيل وتركيا تعيدان تبادل السفراء

هبة بريس - وكالات

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إعادة تبادل السفراء مع تركيا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان أنه “جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيران”.

وأضاف لابيد في البيان أن “استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم”.

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