ابتسام لعروسي :” كنتقاتل باش منقطعش الصلاة”

نجلاء مزيان

تفاعلت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع تدوينة الفنانة المغربية ابتسام العروسي و المتعلقة بالصلاة.

و أشاد العديد من النشطاء بجرأة الممثلة المغربية ابتسام العروسي التي عمدت إلى الرد على سؤال إحدى متابعيها خلال فقرة الأسئلة عبر خاصية الستوري بصراحة و تلقائية.

وجاء في السؤال “واش كتصلي؟”، لترد قائلة:”وي الحمد لله دابا کنتقاتل باش منقطعهاش، واخا نعيا نصلي كالسة ومنفوتش النهار الله يهدينا الحمد الله كتعطي راحة نفسية كبيرة”.

و في سياق منفصل، قضت الفنانة المغربية عطلتها الصيفية رفقة زوجها بشمال المملكة، حيث حرصت على توثيق تلك اللحظات بصور و مقاطع فيديوهات قامت بنشرها عبر مختلف صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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