ابتسام لعروسي :” كنتقاتل باش منقطعش الصلاة”
نجلاء مزيان
تفاعلت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مع تدوينة الفنانة المغربية ابتسام العروسي و المتعلقة بالصلاة.
و أشاد العديد من النشطاء بجرأة الممثلة المغربية ابتسام العروسي التي عمدت إلى الرد على سؤال إحدى متابعيها خلال فقرة الأسئلة عبر خاصية الستوري بصراحة و تلقائية.
وجاء في السؤال “واش كتصلي؟”، لترد قائلة:”وي الحمد لله دابا کنتقاتل باش منقطعهاش، واخا نعيا نصلي كالسة ومنفوتش النهار الله يهدينا الحمد الله كتعطي راحة نفسية كبيرة”.
و في سياق منفصل، قضت الفنانة المغربية عطلتها الصيفية رفقة زوجها بشمال المملكة، حيث حرصت على توثيق تلك اللحظات بصور و مقاطع فيديوهات قامت بنشرها عبر مختلف صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
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تعليق واحد
انتي لتعرفي بينك أو بين مولاك جاتك مع المكياج اصعيبة ديري مناقص او غدا قدام الله قولي ليه كنت كنتقاتل باش انصلي بعد الخطرات كنتبرج بعد الخطرات كن دير الحجاب راه كل شاة اتعلق من كراعها vous faite du cash cash avec notre dieu