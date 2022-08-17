حكومة بريطانيا تعود إلى الإغلاقات المحلية
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بريطانيا.. التضخم يبلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما

2022-08-17 / 12:29
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هبة بريس - وكالات

أظهرت بيانات رسمية بريطانية، أن معدل التضخم في المملكة المتحدة بلغ أعلى مستوياته خلال 40 عاما في يوليوز، لاسيما بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يفاقم أزمة غلاء المعيشة فيما تواجه البلاد احتمال حدوث ركود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع إلى 10,1 بالمائة الشهر الماضي بعدما كان عند 9,4 بالمائة في يونيو.

وكان بنك إنجلترا قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن التضخم سيرتفع إلى ما يزيد قليلا عن 13 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ العام 1980. كما توقع أن تدخل البلاد في ركود يستمر حتى أواخر العام 2023.

وفي آخر اجتماع بشأن سياسته النقدية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بـ 0,50 نقطة مئوية ليبلغ 1,75 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ سنة 1995.

وتعكس خطوة بنك إنجلترا السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، فيما يسارع العالم إلى تهدئة التضخم الحاد الذي تغذيه العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن “أكبر التحركات” في مؤشر أسعار الاستهلاك في يوليوز تعود إلى المواد الغذائية.

وكان الخبز والحبوب أكبر المواد المساهمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يليهما الحليب والجبن والبيض.

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