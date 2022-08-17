نشرة إنذارية: طقس حار بين 40 و46 درجة مرتقب بهذه المناطق

2022-08-17 / 12:05
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بأنه من المرتقب أن تعرف عدد من أقاليم المملكة أيام الجمعة والسبت والأحد طقسا حارا (بين 40 و 46 درجة).

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة، يومي الجمعة والسبت بكل من مولاي يعقوب، فاس، مكناس، تاونات، وزان، الخميسات، سيدي سليمان، سيدي قاسم، فقيه بن صالح، خريبكة، بني ملال، سطات، مراكش، رحامنة وقلعة السراغنة.

وأضافت المديرية في النشرة ذاتها إلى أنه يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 42 و46 درجة، يومي السبت والأحد بكل من الرشيدية، زاكورة، طاطا، تارودانت، أسا-الزاك، سمارة وداخل اقاليم الصويرة، كلميم، بوجدور، أوسرد وواد الذهب.

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