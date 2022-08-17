تضامنا مع المتضررين من الحرائق.. تأجيل النسخة الـ12 من مهرجان “ألغريا” بشفشاون

هبة بريس

أعلنت مؤسسة شفشاون فن وثقافة، عن تأجيل النسخة ال12 من مهرجان “ألغريا” « ALEGRIA » ، وذلك تضامنا مع ساكنة المناطق المتضررة من حرائق الغابات بالمنطقة.

وأشار بلاغ للمؤسسة أن هذه الأخيرة قررت تأجيل النسخة ال12 من مهرجان “ألغريا” الى موعد لاحق ، وذلك تضامنا مع ساكنة إقليم شفشاون والأقاليم المجاورة التي تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة الحرائق الغابوية المسجلة خلال الفترة الصيفية الجارية .

وفي ذات الوقت ، أكدت مؤسسة شفشاون فن وثقافة أن تنظيم الملتقيات والمهرجانات الفنية والثقافية شكلت دوما رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والتي ساهمت في إعطاء دفعة قوية للقطاع السياحي للمدينة من جهة ، وتثمين الهوية الثقافية للمدينة من جهة أخرى ، معتبرة أنه في خضم الظرفية الراهنة ارتأت المؤسسة ، بمعية شركائها المؤسساتيين ، تأجيل المهرجان الى وقت لاحق .

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