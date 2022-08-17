وهبي يشيد بمجهودات القوات العمومية لمواجهة المخاطر وحماية المواطنين والممتلكات

هبة بريس

قدم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعازيه في وفاة 3 عناصر من الوقاية المدنية بالمضيق.

وقال وهبي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” “على إثر وفاة 3 من أفراد المديرية العامة للوقاية للمدينة مساء الاثنين، أثناء أدائهم لواجبهم المهني في إخماد الحريق الذي وقع بغابة “كدية الطيفور” بتراب عمالة المضيق الفنيدق، أتقدم لعائلة الضحايا وزملائهم بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ”

وأضاف وهبي “إذ نستحضر في هذا المصاب الجلل التضحيات الكبيرة لأفراد الوقاية المدنية وجميع القوات العمومية خلال مواجهتهم للحرائق الغابوية في الأسابيع الأخيرة، الذين أبانوا على مهنية عالية، ونكران للذات، وتعبئة كبيرة، في تجسيد حقيقي لأدوارهم الوطنية الطلائعية في مواجهة المخاطر وحماية الأشخاص والممتلكات.”

وختم مدونا” رحم الله شهداء الواجب الوطني، وشفى الله الجرحى وجبر مصاب ذويهم وحفظ الله المغرب ملكا وشعبا.”

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