عاجل: 17 قتيلا وعشرات الجرحى في انقلاب حافلة للمسافرين بين خريبكة والفقيه بنصالح

هبة بريس من خريبكة

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة خريبكة والفقيه بنصالح صياح يومه الأربعاء حادث سير خطير.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الحادث الى انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق للوطنية رقم 11، ما أسفر عن تسجيل 17 وفاة كحصيلة أولية وعدد من الجرحى.

وفور علمها بالحادث، انتقلت مصالح السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية الى عين المكان، حيث تنقل الوفيات الى مستودع الأموات والجرحى الى المستشفى، كما فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

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