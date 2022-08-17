عاجل: 17 قتيلا وعشرات الجرحى في انقلاب حافلة للمسافرين بين خريبكة والفقيه بنصالح

2022-08-17 / 11:05
1
هبة بريس من خريبكة

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة خريبكة والفقيه بنصالح صياح يومه الأربعاء حادث سير خطير.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الحادث الى انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق للوطنية رقم 11، ما أسفر عن تسجيل 17 وفاة كحصيلة أولية وعدد من الجرحى.

وفور علمها بالحادث، انتقلت مصالح السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية الى عين المكان، حيث تنقل الوفيات الى مستودع الأموات والجرحى الى المستشفى، كما فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “عضات” كلاب ضالة تقتل سائحة فرنسية بجماعة العركوب

“عضات” كلاب ضالة تقتل سائحة فرنسية بجماعة العركوب

2022-08-17 / 11:27
Photo of أمن الرباط يوقف ثلاثينيا متورط في ترويج مخدر الكوكايين

أمن الرباط يوقف ثلاثينيا متورط في ترويج مخدر الكوكايين

2022-08-17 / 09:20
Photo of تازة .. مصرع طفلة غرقا في “حفرة مائية”

تازة .. مصرع طفلة غرقا في “حفرة مائية”

2022-08-16 / 22:13
Photo of 20 قتيلا و 2244 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع الماضي

20 قتيلا و 2244 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق…

2022-08-16 / 20:32
Photo of حريق المضيق.. ارتفاع المساحة المتضررة إلى 90 هكتارا

حريق المضيق.. ارتفاع المساحة المتضررة إلى 90 هكتارا

2022-08-16 / 13:26
Photo of اختفى لشهر ..العثور على جثة شخص نواحي تارودانت

اختفى لشهر ..العثور على جثة شخص نواحي تارودانت

2022-08-16 / 13:12
Photo of حرائق المضيق .. توقيف 4 أشخاص يشتبه في إضرامهم النيران

حرائق المضيق .. توقيف 4 أشخاص يشتبه في إضرامهم…

2022-08-16 / 12:57
Photo of قبيلة أولاد الدليم تجدد انخراطها في مسلسل تنمية الصحراء المغربية

قبيلة أولاد الدليم تجدد انخراطها في مسلسل تنمية الصحراء…

2022-08-16 / 09:54
Photo of المضيق..وفاة 3 عناصر من الوقاية المدنية بحريق غابة “كدية الطيفور”

المضيق..وفاة 3 عناصر من الوقاية المدنية بحريق غابة “كدية…

2022-08-16 / 09:47
Photo of طنجة ..ثلاثيني ينهي حياته من فوق سطح عمارة

طنجة ..ثلاثيني ينهي حياته من فوق سطح عمارة

2022-08-13 / 18:19

تعليق واحد

  1. انا رايت بعيني كم من سائق الحافلات يتكلم في الهاتف النقال و لا ينتبه الى الطريق انتباها كاملا و مسؤلا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق