حريق غابة الكدية.. نشطاء يوجهون أصابع الاتهام ل”أباطرة العقار”
على إثر اندلاع حريق في غابة “كدية الطيفور” التابعة لعمالة المضيق الفنيدق منذ مساء يوم الاثنين، وجه عدد من النشطاء، أصابع الاتهام نحو أباطرة العقار.
وفي هذا الصدد، اتهم نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أباطرة العقار بالتورط في اندلاع هذا الحريق، للتخلص من هذه المنطقة الغابوية وتسهيل تشييد تجزئات سكنية بالمكان.
من جهتهم، استبعد آخرون هذه الفرضية، لافتين أن تضاريس وموقع المنطقة لا يسمح بإنشاء مباني سكنية، ومضيفين أن المنطقة تعرف توافد عدد من الأسر لقضاء العطلة واشعال النار للطبخ ما يساهم في نشوب حريق.
هذا ويشار الى أن مجهودات فرق الإطفاء المشكلة مما يناهز 500 عنصر من كافة السلطات والمصالح المعنية، والمدعومة بمختلف وسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي، لاتزال متواصلة من أجل احتواء الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “كدية الطيفور”، حيث تم لهذه الغاية تكثيف عمليات التدخل الجوي بواسطة 3 طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع “كانادير”، والتي نفذت إلى حدود مساء إمس الثلاثاء حوالي 40 طلعة إطفائية لكل طائرة.
تعليق واحد
غير مستبعد:
منطقة كدية الطيفور بين كابو نيݣرو والمضيق تسيل لعاب مافيا العقار نظرا لخصوصية موقعها الجذاب الذي يسيل لعاب هذه المافيا…وكل من يعرف المنطقة يعلم جيدا حجم المجزرة التي كانت ضحيتها المنطقة حتى حدود مرتيل حيث يتواجد شريط عمراني ضخم أتى على الاخضر واليابس واثر سلبا على البيئة…حدث ويتحدث وسيحدث ذلك تحت أعين السلطات المختصة بل وبمباركتها…فمافيا العقار لها من القوة بحيث لا يستطيع احد الوقوف ضدها،وهي تتكون من أباطرة المخدرات بالشمال ومسؤولين كبار جهويا واقليميا ومحليا ووطنيا استحوذوا على مساحات شاسعة بالمنطقة وشيدوا فيلات وقصور وتجزئات عادت عليهم بالملايير…كانت بعض الشواطئ ممنوعة على العموم حتى جاء قرار ملكنا في بداية عهده حيث أعطى أوامره السامية بمنع احتكار الشواطئ فتنفس بؤساء الوطن الصعداء فعادوا الى الاستجمام بشواطئ كانت د”محلية” على مافيا العقار ومعها كبار القوم الذين اصبحوا يفضلون الخارج لقضاء عطلتهم لانهم لا يرغبون في الاختلاط مع العموم…هذا هو واقع الحال.