حريق غابة الكدية.. نشطاء يوجهون أصابع الاتهام ل”أباطرة العقار”

2022-08-17 / 10:10
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هبة بريس - الرباط

على إثر اندلاع حريق في غابة “كدية الطيفور” التابعة لعمالة المضيق الفنيدق منذ مساء يوم الاثنين، وجه عدد من النشطاء، أصابع الاتهام نحو أباطرة العقار.

وفي هذا الصدد، اتهم نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أباطرة العقار بالتورط في اندلاع هذا الحريق، للتخلص من هذه المنطقة الغابوية وتسهيل تشييد تجزئات سكنية بالمكان.

من جهتهم، استبعد آخرون هذه الفرضية، لافتين أن تضاريس وموقع المنطقة لا يسمح بإنشاء مباني سكنية، ومضيفين أن المنطقة تعرف توافد عدد من الأسر لقضاء العطلة واشعال النار للطبخ ما يساهم في نشوب حريق.

هذا ويشار الى أن مجهودات فرق الإطفاء المشكلة مما يناهز 500 عنصر من كافة السلطات والمصالح المعنية، والمدعومة بمختلف وسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي، لاتزال متواصلة من أجل احتواء الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “كدية الطيفور”، حيث تم لهذه الغاية تكثيف عمليات التدخل الجوي بواسطة 3 طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع “كانادير”، والتي نفذت إلى حدود مساء إمس الثلاثاء حوالي 40 طلعة إطفائية لكل طائرة.

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