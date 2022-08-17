تقرير: ارتفاع أسعار العقار بالبيضاء والرباط وطنجة

هبة بريس

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بنسبة 0,4 في المائة على أساس سنوي.

وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 1,8 في المائة، وانخفاض الأصول السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 0,4 في المائة.

وفي المقابل، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 22,5 في المائة، في ارتباط مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 20,4 في المائة، وبـ37,7 في المائة للقطع الأرضية، في حين ارتفعت مبيعات العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,2 في المائة.

وحسب فئة الأصول، تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ 0,2 في المائة، ارتباطا بانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,5 في المائة. وفي المقابل ارتفعت أسعار المنازل والفيلات بـ0,5 و1,2 في المائة على التوالي.

وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 20,4 في المائة، في انعكاس للانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 21 في المائة، وبنسبة 10,5 في المائة للمنازل و15,8 في المائة للفيلات.

وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1,8 في المائة في حين تراجع عدد المعاملات بنسبة 37,7 في المائة.

من جهتها، تراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة، مع انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 1,9 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة، نتيجة الارتفاع بنسبة 6,2 في المائة لمبيعات المحلات التجارية و12,5 في المائة للمكاتب.

وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، ارتباطا بارتفاع أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,3 في المائة والقطع الأرضية بنسبة 0,1 في المائة والأصول ذات الاستعمال المهني بنسبة 1,1 في المائة.

وبخصوص عدد المعاملات، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، شاملا ارتفاع مبيعات الأصول السكنية بنسبة 8,1 في المائة وانخفاض مبيعات القطع الأرضية بـ3,7 في المائة و1,9 في المائة بالنسبة للأصول ذات الاستعمال المهني.

وحسب المدن، شهدت الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2022 ارتفاعا في الدار البيضاء بنسبة 0,6 في المائة وفي الرباط وطنجة بنسبة 0,8 في المائة، في حين سجلت انخفاضا بمراكش بنسبة 0,3 في المائة.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5