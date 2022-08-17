طقس الأربعاء.. استمرار حرارة الجو بمعظم ربوع المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يستمر الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بسهول المحيط الأطلسي، كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما، مصحوبة بتناثر غبار محلي في بعض المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 20 و24 بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وستكون ما بين 16 و22 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي ما عدا جنوب العرائش حيث سيكون هائجا إلى قوي الهيجان، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين الداخلة والكويرة

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