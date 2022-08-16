فيروس مجهول يصيب عشرات الأطفال في ولاية سيدي بلعباس الجزائرية

هبة بريس - وكالات

أعرب عمال الصحة الجزائريون بولاية سيدي بلعباس عن قلقهم جراء الانتشار الكبير لمرض مجهول أغلبية مصابيه من الأطفال، مرجحين أن يكون سببه فيروسيا.

يوعتقد ان “روتا فيروس” تسبب بمرض عشرات الأشخاص، الذين لجؤوا إلى المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية ببلدية مرحوم، الواقعة على بعد 120 كلم عن ولاية سيدي بلعباس.

ويعاني المصابون بالمرض المجهول من إسهال حاد، وقيء وآلام شديدة في الرأس، ما دفع الطاقم الطبي بالمشفى لتشخيص حالتهم على أنها إصابة بفيروس كورونا، إلا أن نتائج فحص “بي سي آر” أظهرت عدم إصابتهم بفيروس كوفيد، ما أدى لاشتباه الأطباء بإصابتهم بـ”روتا فيروس” الذي يستهدف بالدرجة الأولى الأطفال.

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