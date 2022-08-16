تازة .. مصرع طفلة غرقا في “حفرة مائية”

ع.محياوي - هبة بريس

لقيت طفلة مصرعها غرقا، اليوم الثلاثاء، داخل حفرة مغمورة بمياه بدوار لعمارنة بالجماعة الترابية برارحة دائرة تايناست بإقليم تازة .

ووفق ما أكدته مصادر، فإن الضحية كانت قيد حياتها، تسقي الماء من الحفرة المتواجدة وسط الوادي المحادي للدوار المذكور، لتسقط داخل الحفرة المائية ، وتلقى حتفها غرقا قرب منزل عائلتها.

و يضيف المصدر أن مصالح الدرك الملكي لاحد امسيلة فتحت بحثا حول ظروف وملابسات هذا الحادث، فيما نقلت جثة الهالكة أثناء انتشالها من قعر الحفرة المائية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي ابن باجة في تازة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

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