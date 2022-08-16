مجهودات فرق الإطفاء لاتزال متواصلة لاحتواء حريق غابة “كدية الطيفور”

هبة بريس - متابعة

أفادت مصادر محلية بعمالة المضيق- الفنيدق أن مجهودات فرق الإطفاء المشكلة مما يناهز 500 عنصر من كافة السلطات والمصالح المعنية، والمدعومة بمختلف وسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي، لاتزال متواصلة من أجل احتواء الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “كدية الطيفور”، حيث تم لهذه الغاية تكثيف عمليات التدخل الجوي بواسطة 3 طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع “كانادير”، والتي نفذت إلى حدود الساعة حوالي 40 طلعة إطفائية لكل طائرة.



وأوضحت المصادر أن المجهودات الميدانية انصبت على وجه الخصوص على تحويط النيران ومنع انتشارها في اتجاه المناطق المأهولة بالسكان.

وأضافت أنه بخصوص الخسائر المادية التي لحقت بالغطاء الغابوي، فتقدر المساحة الغابوية التي طالتها النيران حوالي 120 هكتارا، إلى حدود عشية اليوم الثلاثاء 16 غشت 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0