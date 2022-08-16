وادزم ..ادانة مدونة بسنتين حبسا نافذا بتهمة ازدراء الأديان

2022-08-16 / 21:46
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هبة بريس - متابعة

أدانت ابتدائية وادزم مدونة وقضت بحبسها سنتين نافذتين، بتهمة”الإساءة للدين الإسلامي”، على خلفية منشورات لها على موقع فيسبوك.

وقضت المحكمة في حق المدونة فاطمة (39 عاما) “بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي” .

واعتقلت فاطمة كريم في 15 يوليوز لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات “أساءت فيها لآيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي”.

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تعليق واحد

  1. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين و كل الذين يحاربون الإسلام مهما كانت حججهم.
    أطال الله في عمر أمير المؤمنين الذي يحافظ على أسلامية الدولة.

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