20 قتيلا و 2244 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع الماضي

هبة بريس -

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2244 آخرون بجروح، إصابات 76 منهم بليغة، في 1577 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 08 إلى 14 غشت 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألف و663 مخالفة، وإنجاز 6532 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألف و131 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 8 ملايين ‏و956 ألف و100 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5196 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6532 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 290 مركبة.‏

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