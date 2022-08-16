مطالب برلمانية باتخاذ تدابير عاجلة للحد من ظاهرة الطلاق وحماية الأسرة
هبة بريس - الرباط
طالبت البرلمانية ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة، للحد من ظاهرة الطلاق، وحماية الأسرة والمجتمع .
وجاء في سؤال عفيف، إن الواقع المعيش يعرف ظاهرة مقلقة ومخيفة تتعلق بالطلاق، مشيرة إلى أن نسبته تزداد ارتفاعا سنة بعد سنة، ما يبين في رأيها مدى حالات التفكك الأسري في المجتمع وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة، ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع.
ودعت البرلمانية عفيف الى خلق تنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني، من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق.
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يبقى السبب الرئيسي في ذلك هو القوانينين الوضعية المثمثلة في مدونة الأسرة المشؤومة التي أعطت العصمة للزوجة حيث أن معظم النساء عوض أن يعتبرن أن الزواج هو ارتباط بين رجل وامرأة وتكوين أسرة مندمجة والتعاون فيما بنهما كن أجل تحقيق الهذف، للأسف بذأن يرين في الزواج عملية تجارية خالصة مثمثلة حصولها تعويض مادي إلى جانب مذخول شهري مثمثل في النفقة إن كان لها أبناء زيادة على السكن وهكذا بدأت ترى في الزوج شخص يشكل عبئا عليها بمطالبه لا غير
لقد استوردتم قانون المداونة فتحملوا المسؤولية القانونية امام الله . وتحاولون ادخال الشواد الى المجتمع بالقوة .
يجب الحرص على ابقاء لمة الأسرة لدورها الكبير في المجتمع حيث أصبحت تعرف خلال السنوات الأخيرة تفككا كبيرا لا مثيل له اثر تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمع المغربي مما ينذر بالخطر الوارد جراء تفككها وما ينتج عنه من انعكاسات سلبية اقتصادية واجتماعية قد تكلف عبىا كبيرا على الدولة
سبب الطلاق هم النساء وتفرعينهم و يريدون شيء فوق طاقة الرجال وايضا العقلية التي تخرب بيت الزوجية الحمد لله الطلاق نعمة