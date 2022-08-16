مطالب برلمانية باتخاذ تدابير عاجلة للحد من ظاهرة الطلاق وحماية الأسرة

هبة بريس - الرباط

طالبت البرلمانية ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة، للحد من ظاهرة الطلاق، وحماية الأسرة والمجتمع .

وجاء في سؤال عفيف، إن الواقع المعيش يعرف ظاهرة مقلقة ومخيفة تتعلق بالطلاق، مشيرة إلى أن نسبته تزداد ارتفاعا سنة بعد سنة، ما يبين في رأيها مدى حالات التفكك الأسري في المجتمع وما ينتج عنه من تداعيات اجتماعية ونفسية واقتصادية فتاكة، ومهددة لأسس ولمفهوم الأسرة والمجتمع.

ودعت البرلمانية عفيف الى خلق تنسيق عملي وثيق بين مختلف المتدخلين، خاصة الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقائمين على الشأن الديني، من أجل محاصرة ظاهرة الطلاق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0