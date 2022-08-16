جمارك طنجة تحبط محاولة تهريب أجهزة إلكترونية بقيمة 3 ملايين درهم

2022-08-16 / 19:58
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هبة بريس - و م ع

تمكنت مصالح الجمارك بجهة طنجة تطوان الحسيمة وطنجة المتوسط، أمس الاثنين ، من إحباط محاولة تهريب أجهزة إلكترونية، تبلغ قيمتها 3 نحو ملايين درهم.

وأوضح مصدر جمركي أن عناصر الجمارك التابعة لمصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وميناء طنجة المتوسط، تمكنت على إثر رصد دقيق لشحنة قادمة من اسبانيا على متن شاحنة مقطورة، من إحباط عملية تهريب مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الخاضعة لقيود الاستيراد، دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف المصدر أن من بين السلع المحجوزة ، التي بلغ عددها نحو 100 ألف وحدة ، إكسسوارات الهواتف والحواسيب، وهواتف نقالة، و ساعات إلكترونية، وكذا أجهزة الاتصال اللاسلكي، وأجهزة أخرى .

وأبرز المصدر ذاته أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود الميدانية الحثيثة لمصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار حماية الاقتصاد الوطني و مكافحة التهريب بشتى أشكاله.

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