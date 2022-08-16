اتهمتها بفبركة فيديو لمقاتلات عسكرية..الصين ترد على تايوان

هبة بريس - وكالات

ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على اتهام تايوان (الصين) لبكين بفبركة فيديو يظهر اقتراب مقاتلات عسكرية صينية من المنطقة المحيطة بجزر بينغو.

وصرح نائب رئيس أركان العمليات بالقوات الجوية التايوانية، تونغ باي لون، للصحفيين في تايبيه، أمس الاثنين، تعليقا على الفيديو بأن “هذه حرب معلومات صينية، لقد استخدمت الصين الحيل المبالغ فيها للحرب الإدراكية لإظهار مدى قربها من جزر بينغو، وهذا غير صحيح”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، ردا على هذه التصريحات، في مؤتمر صحفي إن “وزارة الدفاع الوطني قادرة على الإجابة عن هذا السؤال، لكن أود أن أقول إن القوى الانفصالية “لاستقلال تايوان” يمكنها بالتأكيد أن تشعر بالتدابير الحازمة التي يتخذها الجانب الصيني لدعم السيادة الوطنية وسلامة الأراضي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0