اتهمتها بفبركة فيديو لمقاتلات عسكرية..الصين ترد على تايوان

2022-08-16 / 19:45
0
هبة بريس - وكالات

ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على اتهام تايوان (الصين) لبكين بفبركة فيديو يظهر اقتراب مقاتلات عسكرية صينية من المنطقة المحيطة بجزر بينغو.
وصرح نائب رئيس أركان العمليات بالقوات الجوية التايوانية، تونغ باي لون، للصحفيين في تايبيه، أمس الاثنين، تعليقا على الفيديو بأن “هذه حرب معلومات صينية، لقد استخدمت الصين الحيل المبالغ فيها للحرب الإدراكية لإظهار مدى قربها من جزر بينغو، وهذا غير صحيح”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، ردا على هذه التصريحات، في مؤتمر صحفي إن “وزارة الدفاع الوطني قادرة على الإجابة عن هذا السؤال، لكن أود أن أقول إن القوى الانفصالية “لاستقلال تايوان” يمكنها بالتأكيد أن تشعر بالتدابير الحازمة التي يتخذها الجانب الصيني لدعم السيادة الوطنية وسلامة الأراضي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نيران تأتي على عدد من القوارب الترفيهية بميناء سبتة المحتلة

نيران تأتي على عدد من القوارب الترفيهية بميناء سبتة…

2022-08-16 / 18:40
Photo of البيت الأبيض يعلن إصابة زوجة بايدن بكورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة زوجة بايدن بكورونا

2022-08-16 / 18:28
Photo of انتحار طبيب أعصاب بارز بعد إدانته باعتداءات جنسية بحق مرضاه بنيويورك

انتحار طبيب أعصاب بارز بعد إدانته باعتداءات جنسية بحق…

2022-08-16 / 17:31
Photo of مصر.. إحالة القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء وشريكه إلى المفتي

مصر.. إحالة القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء وشريكه إلى…

2022-08-16 / 17:23
Photo of الصحة العالمية” تطلب من العامة اقتراح أسماء بديلة لجدري القردة

الصحة العالمية” تطلب من العامة اقتراح أسماء بديلة لجدري…

2022-08-16 / 16:57
Photo of بسبب “ماس كهربائي”.. حريق جديد بكنيسة مصرية

بسبب “ماس كهربائي”.. حريق جديد بكنيسة مصرية

2022-08-16 / 16:35
Photo of الشرطة الفرنسية توقف شابا مغربيا تجول في الشارع برأس أبيه بعد ذبحه

الشرطة الفرنسية توقف شابا مغربيا تجول في الشارع برأس…

2022-08-16 / 12:51
Photo of الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

2022-08-16 / 12:45
Photo of الاستخبارات الروسية: الدول الغربية قامت بشطب نظام كييف

الاستخبارات الروسية: الدول الغربية قامت بشطب نظام كييف

2022-08-16 / 11:15
Photo of توقيف اب وابنه مرتبطان بجرائم قتل المسلمين في نيو مكسيكو

توقيف اب وابنه مرتبطان بجرائم قتل المسلمين في نيو…

2022-08-16 / 11:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق