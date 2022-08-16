هيئة العلماء الموريتانيين ترد على تصريحات الريسوني

هبة بريس - الرباط

خلفت تصريحات منسوبة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، حول ملف “الصحراء المغربية” ردود فعل غاضبة لدى التيارات الإسلامية في كل من الجزائر وموريتانيا .

وقالت هيئة العلماء الموريتانيين إنها اطلعت على “الحديث غير الودي والمريب والمستفز من طرف الدكتور الريسوني الذي ذكّر فيه بمواقف بعض الإخوة المغاربة من استقلال موريتانيا أيام استقلالها”. وأضافت في بيانها: “وهي مواقف سمعناها من طرف أفراد من جيراننا في الشمال، وإن كنا نجزم بأنها مواقف فردية لا تمثل إلا أصحابها؛ إلا أن الدكتور الريسوني لا يتجاوز له ما يترك لغيره”.

وأضاف البيان ان “هذا النوع من الدعوات تطاول على سيادة بلادنا (موريتانيا) ولا يرضي الأشقاء في المغرب ونعتب على صاحبه في موريتانيا”.مضيفا ان موريتانيا “لم تخضع منذ القرن الخامس الهجري لحكم دولة إسلامية غير دولة المرابطين التي نشأت في موريتانيا وخضعت لها بعض دول الجوار، ووصل ملكها الأندلس”.

وكان الريسوني قد اكد إن ما يؤمن به قطعا هو أن الصحراء وموريتانيا تابعتان للمملكة المغربية، مشيرا إلى استعداد الشعب المغربي للجهاد من اجل قضية الصحراء المغربية معرجا على ان “علماء وأعيان موريتانيا، بلاد شنقيط…ثبتت بيعتهم للعرش الملكي المغربي”،

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