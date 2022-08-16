10 ملايين فرصة عمل شاغرة بالولايات المتحدة

هبة بريس - وكالات

تتزايد طلبات البحث عن عاملين في الولايات المتحدة من بائعين وندّال وسعاة بريد، نتيجة تقلص اليد العاملة خلال جائحة كوفيد-19 وإحالات التقاعد وقيود الهجرة وغيرها.

وعلقت لافتات كُتب عليها “مطلوب عمال” على امتداد الطرق، أمام المطاعم أو حتّى على الحافلات، فأصحاب الأعمال يسعون إلى توظيف عدد أكبر من الأشخاص في ظلّ الاستهلاك الجامح للأمريكيين، لكن يصعب عليهم إيجاد ضالتهم.

وكانت حوالي 10 ملايين فرصة شاغرة في يونيو، وفق أحدث المعطيات في هذا الصدد، في حين لم يكن عدد الباحثين عن عمل يتخطى 6 ملايين.

وجاء في بيان صادر عن غرفة التجارة الأمريكية “لدينا عدد كبير من الوظائف وعدد غير كاف من العمّال.. ويطال هذا النقص القطاعات كافة”.

وتوقّف كثيرون عن العمل في ربيع 2020 عندما وجّهت جائحة كوفيد-19 ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي، ولم يعودوا إلى أعمالهم مذاك.

وأفادت غرفة التجارة “كان يفترض أن لنا 3.4 مليون شخص إضافي في سوق العمل.. لو بقيت نسبة الانخراط في السوق على حالها كما قبل الجائحة”.

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