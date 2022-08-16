جنازة افراد الوقاية المدنية الذين لقوا مصرعهم خلال عملية اخماد حريق بتراب عمالة المضيق

لقوا مصرعهم أثناء اخماد حريق المضيق..تشييع شهداء الواجب الوطني الى مثواهم الأخير ( صور)

2022-08-16 / 18:56
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هبة بريس - الرباط

شيع اليوم الثلاثاء، جنازة 3 من أفراد الوقاية المدنية “شهداء الواجب الوطني ” والذين لقوا مصرعهم أثناء عملية اخماد حريق اندلع بغابة “كدية الطيفور ” بتراب عمالة المضيق – الفنيدق .

وخيمت أجواء الحزن على جنازة شهداء الواجب الوطني بمدينة تطوان ووزان ، حيث ووريت جثامينهم الثرى ، بحضور عدد من رجال السلطة و ومنتمون إلى اسلاك القوات المسلحة والدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعدة، وحشود من المواطنين.


وكانت السلطات المحلية بعمالة المضيق-الفنيدق قد افادت بأن 3 من أفراد المديرية العامة للوقاية المدنية لقوا مصرعهم، أمس الاثنين؛ فيما أصيب اثنان آخران بجروح بليغة إثر سقوط المركبة التي كانوا يستقلونها في منحدر وادٍ أثناء أدائهم لواجبهم المهني في مكافحة الحريق الغابوي المسجل بغابة “كدية الطيفور”.

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‫3 تعليقات

  1. القبر و الذي هو البرزخ لا يعتبر المثوى الاخير أنما المثوى الاخير هو اما جنة و نرجوها لكل مسلم و لو كان عاصيا أو نار نسأل الله ان يجيرنا منها و تعبير المثوى الاخير هو اعتقاد الدهريين الذين يظنون ان موت الشخص هو فناء ابدي له رحم الله اموات المسلمين و نرجو ان يتقبل هؤلاء الجنود الذين ضحوا بحياتهم في عداد الشهداء لان من مات بالحريق من المسلمين فستكتب له الشهادة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم

  2. منتهى التفاني في أداء الواجب المهني رحمة الله عليهم ونرجوا من العلي القدير ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

  3. ان لله وإن إليه راجعون مثال حي عن التضحية بالنفس لتأدية الواجب الوطني فليرحمهم الله ويسكنهم جنات الخلد

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