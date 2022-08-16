لقوا مصرعهم أثناء اخماد حريق المضيق..تشييع شهداء الواجب الوطني الى مثواهم الأخير ( صور)

هبة بريس - الرباط

شيع اليوم الثلاثاء، جنازة 3 من أفراد الوقاية المدنية “شهداء الواجب الوطني ” والذين لقوا مصرعهم أثناء عملية اخماد حريق اندلع بغابة “كدية الطيفور ” بتراب عمالة المضيق – الفنيدق .



وخيمت أجواء الحزن على جنازة شهداء الواجب الوطني بمدينة تطوان ووزان ، حيث ووريت جثامينهم الثرى ، بحضور عدد من رجال السلطة و ومنتمون إلى اسلاك القوات المسلحة والدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعدة، وحشود من المواطنين.



وكانت السلطات المحلية بعمالة المضيق-الفنيدق قد افادت بأن 3 من أفراد المديرية العامة للوقاية المدنية لقوا مصرعهم، أمس الاثنين؛ فيما أصيب اثنان آخران بجروح بليغة إثر سقوط المركبة التي كانوا يستقلونها في منحدر وادٍ أثناء أدائهم لواجبهم المهني في مكافحة الحريق الغابوي المسجل بغابة “كدية الطيفور”.

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