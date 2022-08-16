انتحار طبيب أعصاب بارز بعد إدانته باعتداءات جنسية بحق مرضاه بنيويورك

هبة بريس _ متابعة

أقدم طبيب أعصاب بارز، كان أدين الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي، على الانتحار، الاثنين، في أحد سجون مدينة نيويورك الأميركية، وفق ما ذكرت أسوشيتد برس نقلا عن مصدرين مطلعين رفضا الإفصاح عن هويتهما.

وعثر على الدكتور ريكاردو كروشياني، 68 عاما، في منطقة الاستحمام في مركز إريك إم تايلورع، وهو سجن يقع في مجمع جزيرة ريكرز.

وأكد محامي كروشياني، فريدريك سوسينسكي، في بيان أن موكله توفي، دون تحديد سبب الوفاة.

وقال: “أصيب محامو ريكاردو وعائلته بالصدمة والحزن لدرجة لا تصدق لأنهم علموا بوفاته (..) أثناء احتجازه في المدينة هذا الصباح”.

وشهدت ست نساء أن الاعتداء الجنسي من قبله غالبًا ما حدث خلف أبواب مغلقة خلال المقابلات معه عام 2013 في مركز طبي في مانهاتن، حيث كان الطبيب يتعرى ويطالبهن بممارسة الجنس.

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