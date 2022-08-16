FILE — Dr. Ricardo Cruciani, a neurologist who admitted groping women at a Philadelphia clinic, leaves Manhattan state Supreme Court, in New York, Feb. 21, 2018. A New York City jury was asked, Tuesday, July 26, 2022, to consider whether Cruciuani used his thriving pain-management practice to sexually prey on six patients or if he is a victim of accusers with false stories. (AP Photo/Colleen Long, File)

انتحار طبيب أعصاب بارز بعد إدانته باعتداءات جنسية بحق مرضاه بنيويورك

2022-08-16 / 17:31
0
هبة بريس _ متابعة

أقدم طبيب أعصاب بارز، كان أدين الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي، على الانتحار، الاثنين، في أحد سجون مدينة نيويورك الأميركية، وفق ما ذكرت أسوشيتد برس نقلا عن مصدرين مطلعين رفضا الإفصاح عن هويتهما.

وعثر على الدكتور ريكاردو كروشياني، 68 عاما، في منطقة الاستحمام في مركز إريك إم تايلورع، وهو سجن يقع في مجمع جزيرة ريكرز.

وأكد محامي كروشياني، فريدريك سوسينسكي، في بيان أن موكله توفي، دون تحديد سبب الوفاة.

وقال: “أصيب محامو ريكاردو وعائلته بالصدمة والحزن لدرجة لا تصدق لأنهم علموا بوفاته (..) أثناء احتجازه في المدينة هذا الصباح”.

وشهدت ست نساء أن الاعتداء الجنسي من قبله غالبًا ما حدث خلف أبواب مغلقة خلال المقابلات معه عام 2013 في مركز طبي في مانهاتن، حيث كان الطبيب يتعرى ويطالبهن بممارسة الجنس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصر.. إحالة القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء وشريكه إلى المفتي

مصر.. إحالة القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء وشريكه إلى…

2022-08-16 / 17:23
Photo of الصحة العالمية” تطلب من العامة اقتراح أسماء بديلة لجدري القردة

الصحة العالمية” تطلب من العامة اقتراح أسماء بديلة لجدري…

2022-08-16 / 16:57
Photo of بسبب “ماس كهربائي”.. حريق جديد بكنيسة مصرية

بسبب “ماس كهربائي”.. حريق جديد بكنيسة مصرية

2022-08-16 / 16:35
Photo of الشرطة الفرنسية توقف شابا مغربيا تجول في الشارع برأس أبيه بعد ذبحه

الشرطة الفرنسية توقف شابا مغربيا تجول في الشارع برأس…

2022-08-16 / 12:51
Photo of الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

2022-08-16 / 12:45
Photo of الاستخبارات الروسية: الدول الغربية قامت بشطب نظام كييف

الاستخبارات الروسية: الدول الغربية قامت بشطب نظام كييف

2022-08-16 / 11:15
Photo of توقيف اب وابنه مرتبطان بجرائم قتل المسلمين في نيو مكسيكو

توقيف اب وابنه مرتبطان بجرائم قتل المسلمين في نيو…

2022-08-16 / 11:05
Photo of طفلة تعض أفعى سامة انتقاما بعد قيامها بلدغها

طفلة تعض أفعى سامة انتقاما بعد قيامها بلدغها

2022-08-16 / 10:04
Photo of مقتل جندي إسرائيلي بـ”نيران صديقة” في طولكرم

مقتل جندي إسرائيلي بـ”نيران صديقة” في طولكرم

2022-08-16 / 09:24
Photo of السعودية السعودية.. تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بعد إقلاعها من مطار بالرياض

السعودية السعودية.. تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بعد إقلاعها…

2022-08-16 / 09:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق