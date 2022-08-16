كورونا.. تسجيل 100 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا”

هبة بريس

قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، انه تم تسجيل 100 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 7336 من الفحوصات الجديدة، 12.351.065 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة واحدة ليستقر العدد الإجمالي في 16.269، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 163 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 12.351.065

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