قيادي بـ “البوليساريو” : الجبهة انهزمت في ملف الكركرات

هبة بريس

اثار تسريب صوتي منسوب للقيادي بجبهة البوليساريو الانفصالية، البشير السيد، شقيق مؤسس الجبهة الوالي مصطفى السيد، الكثير من التفاعل، بعدما انتقد قيادة الجبهة بشكل كبير، فضلا عن حديثه عن تبعيتها للقرار الجزائري.

وتحدث البشير خلال انعقاد ما يسمى بـ “الأمانة الوطنية للجبهة”،حيث قال “إن الجزائر هي التي تقف وراء إطلاق النار مع المغرب، وأن قرار الحرب بيدها وليس بيد قيادة الجبهة.

وذكر القيادي الانفصالي، وفق التسريب الذي تداولته عدد من المنابر الإعلامية، أن البوليساريو لم تكن جاهزة للتصعيد العسكري الذي انخرطت فيه منذ 13 من نونبر 2020، مشددا على أن تدبير القيادة لمعركة الكركرات كان فاشلا.

كما أوضح أن هزيمة الجبهة في الكركرات دفعت القيادة إلى استخدام بعض الأشخاص لعرقلة السير بالمعبر، وأن هذا الأمر كان في صالح المغرب.

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