أمن أكادير يعتقل ” الجن ” أكبر تجار المخدرات بجهة سوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجت مصالح الأمن بأكادير، من توقيف أكبر بارونات المخدرات بجهة سوس ماسة، بعد كمين محكم نفدته عناصرها يوم أمس الاثنين على مستوى حي الهدى بمدينة أكادير .

وكان الملقب ب ” الجن ” قد صدرت في حقه العشرات من مذكرات البحث على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي والامن الوطني، لكن سرعة ” الجن ” مكنته سرعته في الاختفاء والتحرك من عدم السقوط في قبضة العدالة .

الموقوف من دوي السوابق القضائية، وقد ارتبط إسمه في قضايا تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات على أوسع نطاق.

وقد جرى نقل الموقوف صباح اليوم الثلاثاء 16 غشت الجاري، الى المديرية الإقليمية للامن بتارودانت، من أجل الاستماع اليه في عدة قضايا مخدرات، قبل نقله الى مراكز أخرى الدرك حيت تتواجد قضايا ضده.

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