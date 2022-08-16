أمن أكادير يعتقل ” الجن ” أكبر تجار المخدرات بجهة سوس

2022-08-16 / 14:29
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

نجت مصالح الأمن بأكادير، من توقيف أكبر بارونات المخدرات بجهة سوس ماسة، بعد كمين محكم نفدته عناصرها يوم أمس الاثنين على مستوى حي الهدى بمدينة أكادير .

وكان الملقب ب ” الجن ” قد صدرت في حقه العشرات من مذكرات البحث على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي والامن الوطني، لكن سرعة ” الجن ” مكنته سرعته في الاختفاء والتحرك من عدم السقوط في قبضة العدالة .

الموقوف من دوي السوابق القضائية، وقد ارتبط إسمه في قضايا تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات على أوسع نطاق.

وقد جرى نقل الموقوف صباح اليوم الثلاثاء 16 غشت الجاري، الى المديرية الإقليمية للامن بتارودانت، من أجل الاستماع اليه في عدة قضايا مخدرات، قبل نقله الى مراكز أخرى الدرك حيت تتواجد قضايا ضده.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا.. تسجيل 100 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا”

كورونا.. تسجيل 100 إصابة جديدة دون وفيات بـ”كورونا”

2022-08-16 / 16:10
Photo of عاجل : مصرع 3 شبان اختناقا في” مناجم الفحم” بجرادة

عاجل : مصرع 3 شبان اختناقا في” مناجم الفحم”…

2022-08-16 / 14:27
Photo of فاس..توقيف 26 مشتبها فيهم ينشطون في حيازة وترويج المخدرات

فاس..توقيف 26 مشتبها فيهم ينشطون في حيازة وترويج المخدرات

2022-08-16 / 13:59
Photo of مكناس..بتنسيق مع “الديستي” إيقاف مصنفين خطر في الحيازة وترويج المخدرات.

مكناس..بتنسيق مع “الديستي” إيقاف مصنفين خطر في الحيازة وترويج…

2022-08-16 / 13:46
Photo of أخنوش: نترحم على الشهداء ونستحضر التضحيات الكبيرة لأفراد الوقاية المدنية

أخنوش: نترحم على الشهداء ونستحضر التضحيات الكبيرة لأفراد الوقاية…

2022-08-16 / 12:11
Photo of اتحاد علماء المسلمين يعلق على تصريحات احمد الريسوني

اتحاد علماء المسلمين يعلق على تصريحات احمد الريسوني

2022-08-16 / 11:24
Photo of جرسيف : ألاف الهكتارات تسلم لغير ذوي الحقوق تفوت مداخيل مهمة على خزينة الدولة

جرسيف : ألاف الهكتارات تسلم لغير ذوي الحقوق تفوت…

2022-08-16 / 10:58
Photo of طقس الثلاثاء..انخفاض ملموس في درجات الحرارة

طقس الثلاثاء..انخفاض ملموس في درجات الحرارة

2022-08-16 / 09:00
Photo of انقطاع مؤقت لحركة السير بالريش قرب ميدلت

انقطاع مؤقت لحركة السير بالريش قرب ميدلت

2022-08-15 / 23:29
Photo of الجهود متواصلة لاخماد حريق غابة “كدية الطيفور ” بالمضيق

الجهود متواصلة لاخماد حريق غابة “كدية الطيفور ” بالمضيق

2022-08-15 / 23:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق