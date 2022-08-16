عاجل : مصرع 3 شبان اختناقا في” مناجم الفحم” بجرادة

هبة بريس _ الرباط

أفادت السلطات المحلية لإقليم و ادة أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم اختناقا بثاني أكسيد الكربون، يومه الثلاثاء 16 غشت 2022، داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري مستغل من قبل إحدى التعاونيات المؤسسة بصفة قانونية، بمنطقة غابوية كائنة بجماعة لعوينات، إقليم جرادة.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم العمل على محاولة إغاثة الأشخاص الثلاثة المحاصرين (52 و44 و43 سنة)، إلا أن المجهودات باءت بالفشل، إذ جرى انتشال جثت الضحايا الثلاث الذين فارقوا الحياة داخل البئر.

هذا وقد تم فتح بحث بخصوص هذا الحادث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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